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Росіяни скинули три бомби на село Кізомис на Херсонщині

Через атаку пошкоджено газопровід.

Росіяни скинули три бомби на село Кізомис на Херсонщині
Кізомис, обстріл 25 квітня
Фото: Олександр Прокудін

Російська авіація атакувала Кізомис Білозерської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє пресцентр Херсонської ОВА.

"Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби. Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід. На щастя, без постраждалих", - йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, що росіяни від початку доби вбили в вільній частині Херсонської області вже вісьмох осіб. Через ранковий обстріл гіпермаркету “Епіцентр” у Херсоні три людини загинули, ще четверо – отримали поранення, лікарі надають їм необхідну допомогу. У Херсоні також ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула.

Сьогодні росіяни вбили і трьох енергетиків, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка. У Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік.

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