Російська армія знову обстріляла Херсон. Після 13 години ворог вдарив по залізничному вокзалу. За попередніми даними, одна людина загинула.

Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram. Він повідомив про трьох поранених, але, за даними МОЗ, їхня кількість зросла до шести.

"Також пошкоджено карету “швидкої” – медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби", – заявив Прокудін.

В Укрзалізниці повідомили, що є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога.

"На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин. Вагони з пошкодженнями внаслідок обстрілу будуть оперативно замінені по станції Миколаїв. Просимо зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями, залізниця всіх довезе до безпеки", – йдеться у повідомленні.

"Медики надають необхідну допомогу постраждалим та госпіталізують до лікарень. Для допомоги потерпілим наразі задіяно 7 бригад екстреної медичної допомоги. Під обстріл також потрапила бригада "екстернки". На щастя, працівники живі", – зазначили в МОЗ.

Оновлено. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок російського обстрілу Херсона є важко поранена дитина.

"Херсонщина. Приблизно о 15:00 до Дитячої обласної лікарні доставлена дитина у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 17.40. Через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в Херсоні загинуло 12 людей. Близько 22 - отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомили в обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено 18.40. Згодом стало відомо про ще один обстріл Херсона, який призвів до жертв.

"Херсон досі знаходиться під вогнем російської артилерії! Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців – одна людина загинула, чотири – поранені", - написав керівник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що через ранковий обстріл гіпермаркету “Епіцентр” у Херсоні три людини загинули, ще четверо – отримали поранення, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Сьогодні росіяни вбили і трьох енергетиків, котрі виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка.

Також ворог гатив по Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці, у Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річного місцевого жителя.