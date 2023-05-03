У районі Миколаївки Дніпровського району Дніпропетровської області українські військові знищили російський безпілотник «Картограф».

Про це Повітряне командування «Схід» повідомляє у Facebook.

«Сьогодні вдень в районі Миколаївки Дніпровського району підрозділом повітряного командування «Схід» збито ще один БПЛА. На цей раз в наші краї залетіла рідка пташка типу «Картограф», – зазначили в ПК «Схід».

Фото: ПК "Схід"

Нагадаємо, що 2 травня в Запорізькій області знищено безпілотник російських окупантів.

Також у Донецькій області бійці Державної прикордонної служби за допомогою антидронової рушниці збили російський безпілотник.