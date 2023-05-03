Шмигаль запросив португальський бізнес інвестувати в Україну

Він також висловив сподівання на підтримку Португалією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з делегацією парламенту Португалії, під час якої сторони обговорили підтримку України та допомогу в її відновленні.

Про це глава уряду повідомив у Telegram.

“Провів зустріч у Києві з делегацією Асамблеї Португалії на чолі з головою парламенту Аугушту Сантушем Сілвою. У фокусі нашої розмови: підтримка України та допомога у відновленні. Запросив португальський бізнес інвестувати в нашу країну вже зараз, адже відновлення України стане найбільшим проєктом з часів Другої світової війни. Сподіваємось на підтримку Португалією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України”, - написав Денис Шмигаль.

Також він подякував Асамблеї Португалії за зусилля, які вона докладає для підтримки України: фінансової, гуманітарної, санкційної. Україна цінує оперативну передачу зброї, техніки, а також навчання військових.

Нагадаємо, Португалія відправить в Україну п’ять бронемашин, а також три танки Leopard 2A6.