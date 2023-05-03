Друга хвиля весняного водопілля значно менша за першу: аварійних підтоплень немає

На цей час гідрологічна ситуація контрольована.

Укргідроенерго не зафіксувало аварійних підтоплень гідроенергетики під час другої хвилі водопілля.

Про це повідомляє сайт ПрАТ Укргідроенерго.

“Станом на 3 травня триває друга хвиля водопілля. Гідроелектростанції на Дніпрі продовжують пропуск весняного водопілля за збалансованим графіком для врегулювання рівня води та зменшення наслідків підтоплень”, – йдеться у повідомленні.

Наразі спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

Зазначається, що друга хвиля водопілля значно менша за першу, аварійних підтоплень наразі не фіксується.

Нагадаємо, ситуація з проходженням весняного водопілля стабілізувалась. Спостерігається тенденція до зниження темпів підняття рівня води у річках Півночі України. Пік паводку для Києва та Київської області минув 25 квітня.