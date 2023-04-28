У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild

Ці байдарки мають спеціальне покриття та структуру, через що росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою приладів нічного бачення.

Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Фото: Bild

Український спецназ готується форсувати Дніпро під час контрнаступу за допомогою байдарок. У підготовці спецназу беруть участь і німецькі спеціалісти.

Про це повідомляє Bild.

Доступні виданню відео та фотографії показують, як елітних бійців готують до виконання завдань у тренувальному таборі на сході України. 

“Солдати у повному бойовому спорядженні несуть байдарки в море, а потім перепливають річки, озброєні до зубів”, - йдеться  у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що байдарки краще, ніж моторні човни, підходять для непомітного наближення до ворожої території. Немає шуму двигуна, вночі байдарки ледве видно, зокрема через низьку посадку у воді.

“Українці користуються високотехнологічними саморобними байдарками, виготовленими за військовими стандартами. Їх можна розібрати, щоб легко транспортувати навіть по важкодоступній місцевості”, – запевняє німецьке видання.

Крім того, байдарки мають спеціальне покриття та структуру, через що росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою приладів нічного бачення.

Таким чином, українські військові можуть майже непомітно та безшумно переходити річки чи водойми під захистом одного або кількох снайперів на власному березі.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу України "дещо перегріті". Втім, Резніков також зазначив, що не бачить у цьому особливої шкоди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies