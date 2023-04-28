Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild

Ці байдарки мають спеціальне покриття та структуру, через що росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою приладів нічного бачення.

Український спецназ готується форсувати Дніпро під час контрнаступу за допомогою байдарок. У підготовці спецназу беруть участь і німецькі спеціалісти.

Про це повідомляє Bild.

Доступні виданню відео та фотографії показують, як елітних бійців готують до виконання завдань у тренувальному таборі на сході України.

“Солдати у повному бойовому спорядженні несуть байдарки в море, а потім перепливають річки, озброєні до зубів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що байдарки краще, ніж моторні човни, підходять для непомітного наближення до ворожої території. Немає шуму двигуна, вночі байдарки ледве видно, зокрема через низьку посадку у воді.

“Українці користуються високотехнологічними саморобними байдарками, виготовленими за військовими стандартами. Їх можна розібрати, щоб легко транспортувати навіть по важкодоступній місцевості”, – запевняє німецьке видання.

Крім того, байдарки мають спеціальне покриття та структуру, через що росіяни майже не бачать їх у темряві за допомогою приладів нічного бачення.

Таким чином, українські військові можуть майже непомітно та безшумно переходити річки чи водойми під захистом одного або кількох снайперів на власному березі.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу України "дещо перегріті". Втім, Резніков також зазначив, що не бачить у цьому особливої шкоди.