У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСвіт

МЗС Франції заявило, що Росія навмисно обстрілює житлові будинки і прагне ескалації у війні в Україні

Так відомство відреагувало на нові обстріли РФ.

МЗС Франції заявило, що Росія навмисно обстрілює житлові будинки і прагне ескалації у війні в Україні
Фото: тг-канал Ігоря Табурця/Начальник Черкаської ОВА

Міністерство закордонних справ Франції засудило нові обстріли, які здійснила Росія по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це йдеться на сайті французького МЗС.

Підписуйтесь на наш Google News

"Ці удари знову були навмисно завдані по житлових будинках і призвели до жертв серед цивільного населення, зокрема ,серед дітей, особливо в Умані...Такий удар по українській інфраструктурі та цивільному населенню наголошує на явному бажанні Росії продовжувати ескалацію агресивної війни в Україні", - зазначено в заяві відомства.

МЗС додало, що Франція продовжить надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду у "боротьбі з безкарністю таких злочинів". Країна також продовжить свою військову та гуманітарну підтримку для зміцнення стійкості України "доти, доки це необхідно".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл українських міст 28 квітня. Він заявив, що "мішені терористів – мирні люди та об’єкти".

Так, в Умані російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies