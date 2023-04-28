МЗС Франції заявило, що Росія навмисно обстрілює житлові будинки і прагне ескалації у війні в Україні

Так відомство відреагувало на нові обстріли РФ.

Міністерство закордонних справ Франції засудило нові обстріли, які здійснила Росія по Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це йдеться на сайті французького МЗС.

"Ці удари знову були навмисно завдані по житлових будинках і призвели до жертв серед цивільного населення, зокрема ,серед дітей, особливо в Умані...Такий удар по українській інфраструктурі та цивільному населенню наголошує на явному бажанні Росії продовжувати ескалацію агресивної війни в Україні", - зазначено в заяві відомства.

МЗС додало, що Франція продовжить надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду у "боротьбі з безкарністю таких злочинів". Країна також продовжить свою військову та гуманітарну підтримку для зміцнення стійкості України "доти, доки це необхідно".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл українських міст 28 квітня. Він заявив, що "мішені терористів – мирні люди та об’єкти".

Так, в Умані російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені.