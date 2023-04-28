Латвія надасть Україні на відновлення ще п'ять мільйонів євро до кінця 2023 року

До кінця 2023 року Латвія надасть Україні на відновлення ще п'ять мільйонів євро.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, виступаючи на спільній пресконференції глав МЗС України та держав Північної Європи і Балтії.

"Ми докладемо зусиль, допомагаючи відбудувати Одесу. Також будемо підтримувати Україну інвестиціями в об'ємі до 5 млн євро цього року. Цю ініціативу схвалив парламент, і ми скористаємося цією нагодою", - сказав латвійський міністр.

Нагадаємо, до 1 червня на Житомирщині мають закінчити будівництво дитсадка за кошти Естонії. А від італійського агентства SACE Україна очікує підтримку в розмірі 1 млрд євро.