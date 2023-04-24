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До 1 червня на Житомирщині мають закінчити будівництво дитсадка за кошти Естонії

Естонія займеться і другою частиною дитячого садка - на 80 дітей.

До 1 червня на Житомирщині мають закінчити будівництво дитсадка за кошти Естонії
Прем’єрка Естонії Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

В Овручі Житомирської області до 1 червня заплановано завершення будівництва дитячого садка, котрий зводитять за кошти Естонії.

Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

“Житомирщина – це регіон, де Естонія фокусується на відбудові, подаючи приклад для решти. Перший етап, який ми тут виконуємо, це дитячий садок в Овручі, і його буде завершено 1 червня. Я дуже рада оголосити, що Естонія займеться і другою частиною дитячого садка ще на 80 дітей. Ми поділимося своїм досвідом щодо якісної турботи про дітей”, - сказала Каллас.

Вона додала, що Естонія підтримує також відбудову мосту в Малині та інші проєкти.

Каллас наголосила, що відбудова спільно з євроінтеграцією та реформами – це прекрасне прискорення для економіки України.

“Вимоги Європи слугують саме знаком якості для інвесторів, а антикорупційна політика може призвести до зростання економіки. Це було і в нашому досвіді, тому я певна, що так і буде в досвіді України”, - підкреслила голова уряд Естонії.

Нагадаємо, уряд Естонської Республіки ухвалив рішення про відбудову дитячого садочку в Овручі у липні минулого року. 

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