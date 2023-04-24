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Зеленський провів нараду щодо зміцнення кордонів

Обговорили також життєдіяльність Житомира в умовах воєнного стану.

Зеленський провів нараду щодо зміцнення кордонів
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду під час візиту до Житомирської області. 

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Під час координаційної наради в Житомирській області обговорили багато важливих питань. Соціально-економічна ситуація в регіоні, заходи щодо зміцнення державного кордону, облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд", - написав Зеленський.

Також він додав, що під час наради заслухав інформацію про стан готовності підрозділів тероборони, перепідготовку та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин та десантно-штурмових військ. За його словами, було обговорено тему забезпечення життєдіяльності Житомира та оборонних заходів в умовах воєнного стану.

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Нагадаємо, що на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Житомирі президент Зеленський заявив, що на сьогодні загроз атаки з боку Білорусі немає.

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