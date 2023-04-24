Українські фахівці пройшли навчання для роботи з цим обладнанням.

Європейське агентство з безпеки мореплавства надасть Україні обладнання для локалізації та ліквідації забруднень у Чорному морі.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Допомогу отримає Одеська філія АМПУ. Її представники взяли участь у навчанні від провідних розробників обладнання - європейські колеги продемонстрували правила застосування скимерів та V-образних систем збору забруднюючих речовин.

Фото: Адміністрація морських портів Україн

Фото: Адміністрація морських портів Україн

Нагадаємо, у березні Адміністрація морських портів України та Європейське агентством з безпеки мореплавства (EMSA) у межах проєкту "Безпека мореплавства, безпека та захист морського середовища в регіонах Чорного та Каспійського морів" (BCSEA ІІ) підписали про безоплатну передачу спеціалізованого обладнання для ліквідації забруднень в акваторіях морських портів України.

Тим часом міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що Росія завдала збитків українському довкіллю щонайменше на 51 млрд доларів.