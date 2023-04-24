Окупанти з артилерії обстріляли Шахтарське в Донецькій області, загинули двоє мирних жителів, ще одну людину поранено.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, близько 9:00 окупаційні війська з артилерії обстріляли село Шахтарське Волноваського району.

"Снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. На подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків. Крім того, зазнала осколкових поранень їхня сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що минулої доби російські війська накрили вогнем 15 населених пунктів Донецької області. Є поранені серед цивільного населення.