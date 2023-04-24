Немає раціональних аргументів, чому Україна не може отримати літаки F-16, − Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС

Надання Україні винищувачів стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту.

Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу.

Про це очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив на Раді міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомила пресслужба МЗС.

“Надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту”, − наголосив Кулеба.

Міністр висловив переконання, що країни Європейського Союзу здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.

“Необхідно якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання ми одразу могли їх застосовувати. Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі”, − зауважив він.

Кулеба також наголосив, що надання Україні F-16 та інтеграція протиповітряної та протиракетної оборони України та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що передача Польщею МіГ-29 посилить ЗСУ, але для переваги України в повітрі треба F-16.