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Росія не полишає спроб оточити Бахмут, але наші бійці контратакують, – Сирський

Також після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи. 

Росія не полишає спроб оточити Бахмут, але наші бійці контратакують, – Сирський
Махмут
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач. 

Про це повідомив Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, йдеться в Telegram Military Media Center. 

"Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час", – пояснив Сирський.

Він додав, що після низки невдалих спроб прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку ворог зазнав значних втрат та був змушений перегруповувати свої підрозділи. 

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – захисники відбили близько 60 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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