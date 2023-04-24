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У Києві зафіксували значне падіння рівня води у Дніпрі, – КМВА

Проте можлива нова хвиля паводку на початку травня.

У Києві зафіксували значне падіння рівня води у Дніпрі, – КМВА
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС у Telegram

Станом на ранок понеділка 24 квітня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста “Метро” становить 9 283 см – на 20 см менше вчорашнього показника.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

“Це найбільше падіння рівня води з початку водопілля. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Проте, говорити, що цьогорічне водопілля для столиці вже минулося – зарано”, – сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня.

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“Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах міста Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Тим не менше, влада міста та усі служби готові до потенційно можливих надзвичайних ситуацій”, – зазначив чиновник.

Нагадаємо, наразі в Україні лишаються підтопленими 1,2 тис. дворогосподарств. 

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