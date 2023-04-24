Також зловмисниця збирала інформацію про місця базування ЗСУ.

Служба безпеки України викрила ще одну агентку ФСБ у ході спецоперації у Черкаській області.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів.

Фото: СБУ

Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі “Вконтакте” фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності “всередині” установи. У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Фото: СБУ

Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували злочинні дії і затримали. За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.

У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, Служба безпеки у прифронтовому Лимані затримала дев'ятьох жителів, які добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами.