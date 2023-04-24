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Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов

Результат наступу української армії можна буде побачити через певний час.

Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов
Фото: Цензор

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що під час контрнаступу Україна зможе повернути “достатні обсяги” окупованих Росією територій.

Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Буданова, ситуація станом на зараз та темпи постачання зброї від Заходу залишають його оцінку незмінною: навесні Україна наближається до “знакової битви для новітньої історії”.

“...Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо”, – зазначив Буданов.

Він заявив, що всі готуються до наступу, а його початок та результат можна буде побачити через певний час.

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Раніше голова української розвідки говорив, що Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне.

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