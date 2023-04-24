Підходимо до знакової битви для новітньої історії України, – Буданов

Результат наступу української армії можна буде побачити через певний час.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що під час контрнаступу Україна зможе повернути “достатні обсяги” окупованих Росією територій.

Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Буданова, ситуація станом на зараз та темпи постачання зброї від Заходу залишають його оцінку незмінною: навесні Україна наближається до “знакової битви для новітньої історії”.

“...Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо”, – зазначив Буданов.

Він заявив, що всі готуються до наступу, а його початок та результат можна буде побачити через певний час.

Раніше голова української розвідки говорив, що Росія не готова до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне.