Уночі росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії

Люди не постраждали.

Уночі 24 квітня росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наслідки атаки з’ясовуються. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.

Нагадаємо, вчора вдень окупанти атакували Нікополь дронами. Внаслідок атаки постраждали троє людей.