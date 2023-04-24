Уночі росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії

Уночі 24 квітня росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наслідки атаки з’ясовуються. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно.
Нагадаємо, вчора вдень окупанти атакували Нікополь дронами. Внаслідок атаки постраждали троє людей.