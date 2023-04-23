У Мелітополі окупанти значно збільшили кількість камер спостережень через активне українське підпілля.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву з посиланням на рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України “Жовта стрічка”.

“Мелітопольське підпілля продовжує поширювати українську символіку вулицями міста попри активні контррозвідувальні заходи росіян. Окупанти настільки бояться українського спротиву, що значно збільшують кількість камер спостереження на вулицях міста”, − зазначено у повідомленні.

Активісти розвішують жовті стрічки в найнебезпечніших місцях Мелітополя, де є багато патрулів окупантів та камер.

Нагадаємо, росіяни посилили терор в Енергодарі, шукають партизанів і учасників Сил спротиву, намагаючись убезпечити себе в тилу.