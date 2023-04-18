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На Запоріжжі окупанти закликають українців евакуюватися

Росіяни їздять по селах з гучномовцями.

На Запоріжжі окупанти закликають українців евакуюватися
Фото: змі окупантів

У селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти закликають мешканців евакуюватися.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше", - написав він.

За його словами, у селах між Токмаком і Василівкою окупанти їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися.

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники почали частіше викрадати жителів.

Напередодні Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни розробляють нову стратегію терору на окупованих територіях.

У Мелітополі загарбники також взялися забирати житло за несплату комунальних послуг.

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