На Запоріжжі окупанти закликають українців евакуюватися

Росіяни їздять по селах з гучномовцями.

У селах між Токмаком і Василівкою Запорізької області окупанти закликають мешканців евакуюватися.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупантам на Запорізькому напрямку все тривожніше", - написав він.

За його словами, у селах між Токмаком і Василівкою окупанти їздять з гучномовцями й закликають мешканців евакуюватися.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники почали частіше викрадати жителів.

Напередодні Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни розробляють нову стратегію терору на окупованих територіях.

У Мелітополі загарбники також взялися забирати житло за несплату комунальних послуг.