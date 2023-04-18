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Японія надасть 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну

Мова йде про внесок до MIGA.

Японія надасть 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну
Фото: Укрінформ

Японія надала 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.

Про це прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Японія – перша країна, яка робить внесок на 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну", – йдеться у повідомленні.

Шмигаль уточнив, що це внесок до MIGA, який дозволить Україні значно легше повернути приватні іноземні інвестиції.

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Нагадаємо, Україна і Японія підписали грантову угоду про виділення 400 млн доларів. Кошти скерують на придбання медичного та обладнання для гуманітарного розмінування, транспортне та енергетичне обслуговування, водопостачання, управління відходами руйнувань, агросектор та інше.

 

MIGA – Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. MIGA було створено у 1988 році для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.

 

MIGA запустила Цільовий фонд підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

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