Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Російські окупаційні війська 18 квітня обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинула жителька.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

"18 квітня 2023 року близько 12.20 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл с. Річки Сумського району. Унаслідок обстрілу на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка", - зазначили в прокуратурі.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення. За інформацією Сумської ОВА, ще одна жінка була поранена.

Загалом зафіксували сім "прильотів" із ворожої артилерії та п'ять - із РСЗВ.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, уночі і вранці 18 квітня російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки були пошкоджені господарчі будівлі, поранення отримала 18-річна дівчина.

Також рашисти нині вдарили по ринку в центрі Херсона, є поранені та загиблий.