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Росіяни обстріляли Сумщину, є загибла (доповнено)

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Росіяни обстріляли Сумщину, є загибла (доповнено)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська 18 квітня обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинула жителька.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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"18 квітня 2023 року близько 12.20 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл с. Річки Сумського району. Унаслідок обстрілу на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка", - зазначили в прокуратурі.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення. За інформацією Сумської ОВА, ще одна жінка була поранена.

Загалом зафіксували сім "прильотів" із ворожої артилерії та п'ять - із РСЗВ.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, уночі і вранці 18 квітня російські окупанти знову обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки були пошкоджені господарчі будівлі, поранення отримала 18-річна дівчина.

Також рашисти нині вдарили по ринку в центрі Херсона, є поранені та загиблий.

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