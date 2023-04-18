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Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона, є поранені та загиблий (доповнено)

Жителів закликають залишатися в укриттях.

Росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона, є поранені та загиблий (доповнено)
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Російські окупаційні війська обстріляли місто Херсон. За уточненими даними, одна людина загинула, семеро були поранені. 

Про це повідомили у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін та заступник голови облради Юрій Соболевський.

"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" – написав Прокудін вранці вівторка. 

За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, ворог вдарив артилерією по району Центрального ринку. За оновленими даними станом на 12:16, одна людина загинула, семеро були поранені. 

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Нагадаємо, після звільнення правобережної частини Херсонської області восени 2022 року російські війська розпочали артилерійські обстріли міста Херсон та підконтрольних Україні. Атаки та обстріли відбуваються регулярно щодня.

За неділю 16 квітня російська армія здійснила 46 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників і авіації. Окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти в області та перехрестя біля житлових будинків.

А протягом понеділка російська армія била по Херсонській області 57 разів, 342 снарядами. Окупанти застосували важку артилерію, БпЛА та авіацію.

У Силах оборони зазначають, що останнім часом на півдні України російські війська атакують не лише прифронтові території, а намагаються вражати тил.

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