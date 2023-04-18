Головне за ніч. Вівторок, 18 квітня

Понад 70 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар ' їнку, втрати окупантів, ворожий авіаналіт на Новоєгорівку та обстріл Херсона.

Троє мирних жителів загинули, один дістав поранень внаслідок ворожого авіанальоту на Сватівщину в Луганській області.

"Троє мирних мешканців загинули. Один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості", - повідомив голова ОВА Артем Лисогор.

Голова ОВА додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району, і закликав мешканців небезпечних районів евакуюватися.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 квітня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 470 російських окупантів, один танк і одинадцять бронемашин. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 183 130 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська обстрілюють місто Херсон, повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

За словами голови ОПУ Андрія Єрмака, ворог вдарив артилерією по району Центрального ринку. За попередніми даними, поранені шестеро людей.

Уночі російські окупанти дві години обстрілювали місто Слов’янськ ракетами С-300 та дронами-камікадзе типу Shahed.

Від ворожих ударів постраждали будівлі на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна: п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

За даними ОВА, обійшлося без жертв.

Посол Євросоюзу в Судані зазнав нападу в його резиденції, повідомив топдипломат ЄС Жозеп Боррель у twitter, не уточнивши, в якому стані потерпілий. Боррель наголосив, що напад є грубим порушенням Віденської конвенції. Послом ЄС в Судані є Айден ОʼГара – ірландський дипломат.

За даними представника ООН Волкера Пертеса, на ранок 18 квітня відомо про загибель щонайменше 185 людей, поранено приблизно 1800, пише The Guardian.

Із суботи у Судані не вщухають бої, викликані спробою перевороту.

Детальніше – в новині.

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