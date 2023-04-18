Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Договірний бій
Договірний бій
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністр інфраструктури України обговорить у Туреччині "зерновий коридор" та російський шантаж

Росіяни хочуть, щоб у зерновому коридорі брали участь затверджені ними судна, а це суперечить домовленостям. 

Міністр інфраструктури України обговорить у Туреччині "зерновий коридор" та російський шантаж
Фото: EPA/UPG

Міністр інфраструктури України сьогодні перебуватиме з візитом у Туреччині для обговорення статусу "зернової ініціативи". Анонс візиту опублікувало турецьке міністерство оборони, пише New York Times.

Згідно з заявою, на порядку денному буде "зерновий коридор".

Учора Олександр Кубраков повідомив, що Росія наполягає на своєму списку суден для участі в зерновому коридорі, а це суперечить домовленостям. Зернова ініціатива знову опинилася під загрозою через дії росіян. 

Досягнута в липні зернова угода передбачає експорт українського зерна з портів Одеської області з гарантією, що росіяни по цих кораблях не битимуть. Водночас РФ усіляко чинить перешкоди на шляху українського зерна до країн, які його потребують. Угоду вже один раз продовжували на 120 днів, а другий раз Росія сказала, що вона діятиме лише 60. Раніше Україна розраховувала продовжити угоду на рік і включити в неї миколаївські порти, але Росія робила все, щоб зірвати українські плани.

Зернову угоду РФ використовує для шантажу, щоб зняти з себе санкції. 

Експорт російських добрив – одна з домовленостей так званого зернового коридору. Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав російський ультиматум щодо розблокування експорту зерна і добрив із Росії. Відповідну заяву він зробив за результатами зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies