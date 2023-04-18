Міністр інфраструктури України обговорить у Туреччині "зерновий коридор" та російський шантаж

Росіяни хочуть, щоб у зерновому коридорі брали участь затверджені ними судна, а це суперечить домовленостям.

Міністр інфраструктури України сьогодні перебуватиме з візитом у Туреччині для обговорення статусу "зернової ініціативи". Анонс візиту опублікувало турецьке міністерство оборони, пише New York Times.

Згідно з заявою, на порядку денному буде "зерновий коридор".

Учора Олександр Кубраков повідомив, що Росія наполягає на своєму списку суден для участі в зерновому коридорі, а це суперечить домовленостям. Зернова ініціатива знову опинилася під загрозою через дії росіян.

#BlackSeaGrainInitiative under threat of shutdown because of RF. And again, no inspections in 🇹🇷 since Russia insists on its list of ⛴ to participate in #BSGI. It’s unacceptable & contradicts BSGI’s conditions. 🇺🇦 is against interference w/ our ports. Rely on 🇹🇷 & UN reaction. pic.twitter.com/7J42F81buQ — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) April 17, 2023

Досягнута в липні зернова угода передбачає експорт українського зерна з портів Одеської області з гарантією, що росіяни по цих кораблях не битимуть. Водночас РФ усіляко чинить перешкоди на шляху українського зерна до країн, які його потребують. Угоду вже один раз продовжували на 120 днів, а другий раз Росія сказала, що вона діятиме лише 60. Раніше Україна розраховувала продовжити угоду на рік і включити в неї миколаївські порти, але Росія робила все, щоб зірвати українські плани.

Зернову угоду РФ використовує для шантажу, щоб зняти з себе санкції.

Експорт російських добрив – одна з домовленостей так званого зернового коридору. Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав російський ультиматум щодо розблокування експорту зерна і добрив із Росії. Відповідну заяву він зробив за результатами зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим.