​Над Дніпропетровщиною оборонці збили ворожий безпілотник

Пізно ввечері 18 квітня українські військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вчора пiзно ввечерi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили над Дніпропетровщиною безпiлотник агресора. Ймовiрно, Шахед-136. Дякую оборонцям неба за роботу”, – йдеться у повідомленні.

Нiч в регiонi минула з тривогою, проте без ворожих атак.

Нагадаємо, уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. 10 з 12 безпілотників знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь”.