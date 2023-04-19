Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
ГоловнаСуспільствоВійна

​Над Дніпропетровщиною оборонці збили ворожий безпілотник

Був ліквідований ймовірно Shahed-136.

​Над Дніпропетровщиною оборонці збили ворожий безпілотник
Рештки іранського БПЛА Shahed-136
Фото: mil.in.ua

Пізно ввечері 18 квітня українські військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вчора пiзно ввечерi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили над Дніпропетровщиною безпiлотник агресора. Ймовiрно, Шахед-136. Дякую оборонцям неба за роботу”, – йдеться у повідомленні.

Нiч в регiонi минула з тривогою, проте без ворожих атак.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. 10 з 12 безпілотників знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь”. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies