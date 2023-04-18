Головне за день. Вівторок, 18 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, понад 30 відбитих атак противника, Зеленський в Авдіївці, Patriot від Німеччини та французькі танки AMX-10 в Україні. Яким запам’ятається 419-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Авдіївці.

“Маю честь сьогодні бути тут. Поруч із військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів. Поруч із нашими героями”, - написав президент у Telegram.

Також він відвідав госпіталь, де проходять лікування українські захисники.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що ворог ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби на зазначених ділянках фронту відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 4 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 квітня – в нашій новині.

Сьогодні близько 11:30 російські окупанти обстріляли місто Українськ у Донецькій області зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки і торговельні павільйони, поранення отримали вісім людей.

“Усі поранені доставлені в лікарню та отримують необхідну медичну допомогу”, – повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що від снарядів окупантів постраждало щонайменше 10 цивільних осіб.

В Україні наразі зниклими безвісти вважають понад сім тисяч військових, повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

«Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він.

За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

Німеччина передала Україні систему протиповітряної оборони Patriot і ракети до неї, йдеться на сайті німецького уряду.

Крім цього, наша держава отримала 16 вантажівок Zetros і два авто для прикордонників.

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео з легкими танками французького виробництва AMX-10 в Україні.

"Українські морські піхотинці вітають свою нову кавалерію французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися і домовилися назвати АМХ-10 "снайперською гвинтівкою на швидких колесах", – написав Резніков, подякувавши керівництву і народу Франції за надану техніку.

"Ці швидкі сучасні машини з потужною гарматою допоможуть нам у звільненні нашої території. Ось так виглядають Свобода, Рівність і Братерство", – написав міністр.

AMX-10 RC — французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries для розвідувальних цілей. Також називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком.

В українському міжнародному конкурс імені В. Горовиця, який через повномасштабне вторгнення РФ проходить у Женеві, бере участь російський піаніст Станіслав Корчагін. Інформація про це міститься на офіційній сторінці конкурсу.

Музикознавець та засновник радіо “Ісландія” Стас Невмержицький звернув увагу на те, що в 2014-2015 роках Корчагін проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку, відродженому Путіним в 2013 році. Він також є викладачем державної російської академії музики ім. Гнесіних.

Російський піаніст вже потрапив у півфінал українського конкурсу, на якому гратиме, зокрема, твори Рахманінова і Чайковського.

Який коментар з цього приводу надала LB.ua пресслужба конкурсу — в нашій новині.

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