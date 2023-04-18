"Злиті" документи американської розвідки не завадять діям країн НАТО щодо України, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що "злиті" дані американської розвідки не завадять діям союзників по НАТО щодо України. Він також сказав, що деякі з цих документів були фейковими, повідомляє CNN.

"Ми всі бачили, що деякі з цих витоків є неправильними та маніпуляційними. Не думаю, що вони вплинуть на те, що роблять союзники по НАТО, коли справа стосується України", – сказав він.

Нагадаємо, ФБР заарештувала підозрюваного в "зливі" документів Пентагону. Це – 21-річний рядовий Повітряної Нацгвардії, який незаконно виніс документи та публікував їх у чаті зі своїми приятелями-підлітками. На слід цього підозрюваного вивели журналісти. Саме вони знайшли учасників чату на платформі Discord, де публікувалися таємні документи, та поспілкувалися з ними. Один із них розповів про расистські антиурядові погляди користувача під ніком OG, який вперше поширив ці дані, що згодом розлетілися по всьому світу як один із найбільших витоків американських секретів.

Мотивація чоловіка невідома, але схоже, що завдяки публікації таємниць він "заробляв" собі популярність серед його приятелів у тому чаті. Папери звідти потім публікувалися росіянами у Twitter і Telegram.

Деякі з документів, зокрема про втрати, були змінені порівняно з оригіналом. Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що "витік" документів є міксом правди і неправди, і в частині правди інформація вже здебільшого не актуальна. Папери стосувалися переважно зимового періоду.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що "витік" документів не зможе завадити українському контрнаступу.