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Кіпр створює підрозділ, який забезпечуватиме дотримання санкцій проти Росії

Банківські установи розпочали заморожування рахунків фізичних та юридичних осіб, включених до санкційних списків.

Кіпр створює підрозділ, який забезпечуватиме дотримання санкцій проти Росії
Фото: rada.gov.ua

Президента Кіпру Нікоса Христодулідіса проінформували про процедуру створення національного підрозділу щодо забезпечення дотримання санкцій проти Росії, передає RIK News.

За словами офіційного представника уряду Костантиноса Летімпіотіса, після зустрічі у Президентському палаці, Христодулідіс наголосив на тому, що довіра до Кіпру має бути збережена і що жодні відхилення від санкцій Європейського Союзу неприпустимі.

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Усі відомства держави підтримують зв'язок зі своїми колегами у Великобританії та США, щоб знайти найшвидші та найефективніші канали надання інформації та направлення її до Юридичної служби для оцінки.

Банківські установи розпочали заморожування рахунків фізичних та юридичних осіб, включених до санкційних списків. За словами Летімпіотіса, Європейський центральний банк вважає, що Кіпр останніми роками зробив величезний крок уперед у цьому питанні.

Так, у країні було закрито 43 тисячі підставних компаній та 123 тисячі банківських рахунків. Нині лише два відсотки всіх депозитів належать бенефіціарам, які є громадянами Росії.

Нагадаємо, нещодавно влада Кіпру взялася розслідувати, як декілька громадян країни опинилися в санкційних списках США і Великої Британії за ймовірну співпрацю з росіянами, що потрапили під санкції.

Торік чотирьох громадян РФ зі санкційного списку Євросоюзу позбавили паспортів Кіпру.

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