Молдова оголосила персоною нон ґрата одного зі співробітників російського посольства

Це сталося після того, як у Молдову не впустили главу Татарстану Рустама Мінніханова.

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови оголосило персоною нон ґрата одного зі співробітників російського посольства, повідомляє News Maker.

Дипломат має залишити територію країни найближчим часом. Про це рішення вже проінформували посла Росії у Молдові Олега Васнєцова.

МЗС зазначило, що співробітника посольства РФ вислали за "дії, несумісні з дипломатичним статусом представника посольства РФ у Кишиневі".

Йдеться про "неналежну поведінку" дипломата після того, як у Молдову не впустили главу Республіки Татарстан (РФ) Рустама Мінніханова.

Раніше молдовський прем'єр-міністр Дорін Речан вимагав скасувати співробітникам посольства Росії допуск до аеропорту Кишинева.

Нагадаємо, торік Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови після падіння російської ракети на території країни оголосило про видворення з країни співробітника посольства Росії в Кишиневі.

Нещодавно Молдова відмовила у в'їзді російському військовому, котрий воював проти України і прямував до Придністров'я.