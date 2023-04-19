Північна Корея запустить військовий супутник-шпигун

Супутник дозволить КНДР стежити за союзниками США і посилить її ядерні можливості.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав запустити військовий супутник-шпигун, що дозволить йому стежити за союзниками США.

Про це пише Bloomberg.

Супутник також розширить можливість КНДР доставити ядерну боєголовку на материкову територію Америки.

Очільник Північної Кореї зазначив, що наявність військових розвідувальних супутників “відіграватиме вирішальну роль у обороноздатності Північної Кореї, її суверенітеті та законному праві на самооборону”. Він додав, що його країна повинна бути готова протистояти “військовим загрозам і викликам” з боку США і Південної Кореї.

Востаннє Північна Корея запускала космічну ракету в лютому 2016 року, коли країна заявила, що вивела на орбіту супутник спостереження за Землею в рамках, за її словами, законної космічної програми. Вважається, що супутник орбіти не досягнув.

Хоча резолюції Ради Безпеки ООН забороняють країні проводити випробування балістичних ракет, Пхеньян давно стверджує, що має право мати цивільну космічну програму для запуску супутників.

“Хоча колись космічна програма вважалася ключовою рушійною силою розвитку технологій для військової програми, її важливість з роками зменшилася, оскільки Північна Корея значно розширила свою здатність створювати балістичні ракети, здатні нести ядерні боєголовки, які могли б вразити США та союзників Америки в Азії”, − зазначає Reuters.

Однак запуск супутника посилив би занепокоєння щодо безпеки, оскільки КНДР надзвичайно активізувала випробування нової зброї для ядерних ударів.

Нагадаємо, Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів. Ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні.

У планах Кім Чен Ина є також створення ракети з кількома боєголовками, атомного підводного човна та гіперзвукової ракети.