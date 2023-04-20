Європарламент схвалив перший у світі податок на імпорт вуглецю

Європарламент схвалив законодавство про оподаткування імпорту на основі викидів парникових газів, усунувши останню перешкоду перед тим, як план стане законом і вперше закріпить регулювання клімату в правилах глобальної торгівлі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Нововведення обмежує майже дворічні переговори щодо податку на імпорт, який має на меті підштовхнути економіки всього світу встановити ціну на викиди вуглекислого газу, водночас захищаючи виробників ЄС від країн, які або не регулюють викиди взагалі або регулюють не настільки жорстко.

Податок дає кредит країнам, які встановлюють ціну на вуглець, дозволяючи імпортерам товарів із цих країн вираховувати платежі за викиди за кордон із суми заборгованості на кордонах ЄС.

Законодавство ЄС спочатку охоплюватиме імпорт чавуну, сталі, алюмінію, цементу, добрив, електроенергії та водню. Компанії повинні будуть почати звітувати про викиди своїх імпортованих товарів, починаючи з жовтня, включно з непрямими викидами від виробництва електроенергії, яка живить закордонні заводи.

Імпортери мають почати сплачувати податок у 2026 році. Ця дата збігається з поетапним скасуванням безкоштовних квот, що надаються європейським виробникам у рамках системи торгівлі викидами блоку. Законодавство, також затверджене у вівторок, встановлює графік повної відмови від безкоштовної допомоги у період з 2026 по 2034 рік.

Протягом цього періоду імпортери платитимуть лише за частку викидів, яку європейські виробники не отримують безкоштовно. Ця норма спрямована на однакове ставлення до вітчизняних та зарубіжних виробників, що є ключовим аргументом Європи на користь того, що її прикордонний податок не порушує правила Світової організації торгівлі, що обмежують дискримінацію іноземних фірм.

Ціна за тонну викидів вуглекислого газу для імпорту буде такою ж, як ціна для системи торгівлі викидами ЄС, яка охоплює електростанції та виробників у більшості секторів. Ціна квоти ЄС на викиди вуглецю становить близько 90 євро за метричну тонну і вона значно зросла з того часу, як ЄС запропонував посилити кліматичні норми у 2021 році.

Законодавство вимагає, щоб імпортери були уповноважені європейськими урядами та включені до централізованого реєстру ЄС. Компанії зіштовхуються зі складним завданням визначення викидів парникових газів під час виробництва товарів, що вони імпортують.

Податок викликав занепокоєння в США, де компанії побоюються, що план створить бюрократичну тяганину для компаній, які хочуть експортувати до Європи. Це також викликало критику з боку Китаю та деяких країн, що розвиваються, де виробники, як правило, викидають більше вуглекислого газу, ніж їхні конкуренти в Європі, і більше покладаються на вугільну електроенергію.

Новина викликала нові заклики ввести аналогічний податок у США. Виробники багатьох різних товарів стверджують, що важко конкурувати з дешевими імпортними продуктами, які мають більший вплив на навколишнє середовище.