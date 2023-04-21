У міноборони РФ визнали, що самі випадково вдарили по Бєлгороду

"Ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу".

Міністерство оборони Росії прокоментувало вибух у Бєлгороді, внаслідок якого посеред вулиці з'явилася величезна вирва.

"Ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу", – йдеться в повідомленні.

У мережі припустили, що це була авіабомба, яку російські окупанти хотіли спрямувати на Харків. Йдеться про ФАБ – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВПС РФ.

У міноборони РФ заявили, що внаслідок вибуху обійшлося без жертв, однак, губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про двох постраждалих.

20 квітня, за кілька годин до інциденту в Бєлгороді Міноборони РФ публікувало пропагандистське відео про "бойову роботу винищувачів Су-34 Східного військового округу в зоні спецоперації " і про те, як льотчики "виконують завдання повітряного патрулювання та прикриття дій підрозділів у будь-який час доби та будь-яких метеорологічних умов".

Ввечері того ж дня в мережі з'явилися фото і відео вирви радіусом 20 метрів, що утворилася в результати вибуху. Губернатор тоді назвав це "надзвичайною подією", але деталей не озвучував.

Нагадаємо, раніше окупаційна "влада" українського Криму та влада Курської та Білгородської областей РФ повідомила про скасування парадів на 9 травня – щоб “не провокувати супротивника” великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі міста. Згодом голова Курської області Роман Старовойт уточнив, що салют на честь Дня Перемоги також не відбудеться.

У березніминулого року біля російського міста Бєлгород було чутно серію вибухів, що сталися на нафтобазі. Тоді в Міноборони України заперечили причетність до цих вибухів.