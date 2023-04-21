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Австрія заморозила російських активів майже на 2 млрд євро

Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. 

Австрія заморозила російських активів майже на 2 млрд євро
Фото: Магнус Бруннер

В світлі війни в Україні стратегічна вісь між Європейським Союзом і США має велике значення. 

Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

“Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни”, - повідомив Бруннер за результатами зустрічі із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном.

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Він наголосив, що ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. 

Раніше Федеральне міністерство юстиції Австрії запевнило, що країна, як учасниця Римського статуту, має намір заарештувати Путіна у випадку його появи в країні.

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