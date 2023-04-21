Австрія заморозила російських активів майже на 2 млрд євро

Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США.

В світлі війни в Україні стратегічна вісь між Європейським Союзом і США має велике значення.

Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

“Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни”, - повідомив Бруннер за результатами зустрічі із заступником міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяном Нельсоном.

Він наголосив, що ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США.

Heute habe ich den Under Secretary für Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, in Wien empfangen. Gerade im Lichte des Kriegs in der Ukraine ist die strategische Achse zwischen 🇪🇺 & den 🇺🇸 von großer Bedeutung. (1/2)



📸 BKA/Regina Aigner pic.twitter.com/zuXi8YT7xU — Magnus Brunner (@magnusbrunner) April 20, 2023

Раніше Федеральне міністерство юстиції Австрії запевнило, що країна, як учасниця Римського статуту, має намір заарештувати Путіна у випадку його появи в країні.