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Зеленський звернувся до Конгресу Мексики

Мексиканські депутати аплодували Зеленському стоячи.

Зеленський звернувся до Конгресу Мексики
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу Мексики, і попросив допомогти захистити територіальну цілісність України.

Про це повідомляє CNN.

“Ваш голос у Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий”, – сказав Зеленський у відеозверненні. 

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Він наголосив, що це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу.».

Мексиканські депутати аплодували Зеленському стоячи до і після виступу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна на завтрашньому засіданні у форматі "Рамштайн" буде обговорювати підготовку до контрнаступу.

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