Президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу Мексики, і попросив допомогти захистити територіальну цілісність України.

Про це повідомляє CNN.

“Ваш голос у Генасамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий”, – сказав Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що це голосування для захисту принципів і цілей Статуту ООН, а отже, для захисту територіальної цілісності України та всіх держав світу.».

Мексиканські депутати аплодували Зеленському стоячи до і після виступу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна на завтрашньому засіданні у форматі "Рамштайн" буде обговорювати підготовку до контрнаступу.