Британський прем’єр може звільнити свого заступника через звинувачення у цькуванні

З уряду Ріші Сунака через порушення пішло вже два високопоставлені чиновники.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак отримав незалежний звіт щодо звинувачень у цькуванні щодо віцепрем'єр-міністра Домініка Рааба та обдумує свою відповідь.

Про це пише Reuters з посиланням на речника британського прем’єра.

“Звинувачення проти його соратника можуть призвести до третього відходу високопоставленого міністра уряду через їхню особисту поведінку з моменту вступу Сунака на Даунінг-стріт у жовтні”, − зазначає видання.

Це може перешкодити зусиллям Сунака відновити успіх своєї Консервативної партії напередодні національних виборів, які заплановані на наступий рік.

Перевірку ініціював сам Рааб у листопаді після офіційних скарг на його поведінку з боку державних чиновників, і Сунак призначив адвоката Адама Толлі для проведення незалежного розслідування.

Рааб пообіцяв піти у відставку, якщо звинувачення підтвердяться.

“Прем'єр-міністр отримав звіт від Адама Толлі, незалежного слідчого. Він дістав висновки сьогодні вранці. Він розглядає ці висновки”, − сказав представник Сунака.

Рааб, який також є міністром юстиції, заявляє, що поводився професійно. Сунак захищав свого заступника, заявляючи, що підтверджень залякування Раабом співробітників немає.

Ставши прем’єр-міністром минулого року, Сунак пообіцяв створити уряд “чесності, професіоналізму та підзвітності” після скандального перебування на посаді Бориса Джонсона та хаотичної економічної політики, яка змістила Ліз Трасс з посади менше ніж через два місяці.

Ще один високопоставлений міністр, Гевін Вільямсон, був змушений піти у відставку після звинувачень у залякуванні в листопаді, а Сунак звільнив голову Консервативної партії Надхіма Захаві в січні після того, як було встановлено, що він порушив міністерський кодекс через скандал про несплату податків.

Нагадаємо, щодо самого Сунака також триває розслідування, яке проводить орган із контролю за стандартами парламенту. Перевіряється, чи він належним чином задекларував пакет акцій своєї дружини в компанії з догляду за дітьми, яка може отримати урядове фінансування.