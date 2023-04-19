Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”, − Міноборони Великобританії

Наративи РФ зараз включають дискредитацію українського уряду і зменшення міжнародної підтримки нашої країни.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська держава систематично використовувала інформаційні операції як головний елемент своєї стратегії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідку

РФ культивувала численні канали та проксі-сервери для поширення дезінформації: навмисне створення та розпосюдження неправдивої або маніпульованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”, за допомогою якого Росія просуває інформацію з проксі-серверів або неперевірених джерел соціальних мереж, яка потім проникає в більш мейнстримні або державні ЗМІ.

“Це має на меті затьмарити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свій інтерес”, − зазначили у Міноборони.

Російські “державні актори” представляють маніпульовані наративи як організовано, так і опортуністично. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України, додали британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Kp6zLdfDc — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 19, 2023

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що Росія хоче зірвати залучення українців до Сил оборони, дискредитуючи територіальні центри комплектування (колишні військкомати).