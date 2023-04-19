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Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”, − Міноборони Великобританії

Наративи РФ зараз включають дискредитацію українського уряду і зменшення міжнародної підтримки нашої країни.

Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”, − Міноборони Великобританії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська держава систематично використовувала інформаційні операції як головний елемент своєї стратегії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвідку

РФ культивувала численні канали та проксі-сервери для поширення дезінформації: навмисне створення та розпосюдження неправдивої або маніпульованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є “відмивання наративів”, за допомогою якого Росія просуває інформацію з проксі-серверів або неперевірених джерел соціальних мереж, яка потім проникає в більш мейнстримні або державні ЗМІ.

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“Це має на меті затьмарити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свій інтерес”, − зазначили у Міноборони.

Російські “державні актори” представляють маніпульовані наративи як організовано, так і опортуністично. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України, додали британці.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили, що Росія хоче зірвати залучення українців до Сил оборони, дискредитуючи територіальні центри комплектування (колишні військкомати).

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