"Долітають до Москви і далі": Буданов розповів про можливості українських безпілотників

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про можливості українських безпілотників.

В інтерв'ю Radio NV він зазначив, що БПЛА можуть долітати до Москви.

При цьому Буданов відмовився повідомити подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

"Долітають до Москви і далі", - сказав він.

Очільник ГУР також зазначив, що "норми безпеки" в Росії порушуються "занадто часто".

Нагадаємо, що Федерація незалежних профспілок Росії (ФНПР) цього року рекомендувала не проводити мітинги та ходу, присвячені 1 травню. У Москві також не буде подібних заходів через “рівень терористичної небезпеки”.

16 квітня невідомий БПЛА атакував електропідстанцію в російському Бєлгороді. Того ж дня ЗМІ повідомили, що у Брянську впав безпілотник з вибухівкою.

15 квітня стався потужний вибух в районі танковвого полігону в Казані. У пресслужбі МНС Росії заявили, що жодних повідомлень про вибухи або загоряння до них не надходило, однак у соцмережах писали про загиблих і поранених.

11 квітня РосЗМІ повідомляли, що напередодні аеропорт Бєлгорода атакував "безпілотник з бомбою", а вибух пошкодив паркан та кабель сигналізації аеропорту.

10 квітня у підмосковному селищі Нахабіно спалахнула масштабна пожежа на складі з автозапчастинами. Місцеві ЗМІ писали, що, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон.

А 7 квітня масштабна пожежа після вибуху невідомого предмета спалахнула у Воронежі, в районі авіазаводу.