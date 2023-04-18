Троє мирних жителів загинули внаслідок авіанальоту росіян на Луганщині

Останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів.

Троє мирних жителів загинули, один дістав поранень внаслідок ворожого авіанальоту на Сватівщину в Луганській області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Артем Лисогор.

"Троє мирних мешканців загинули. Один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості", - повідомив він.

Голова ОВА додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

"Напередодні внаслідок авіанальоту у Невському було зруйновано черговий приватний будинок. На щастя, його мешканці вчасно евакуювалися. Не нехтуйте своїм здоров’ям та життям - виїжджайте у безпечні регіони. Уся необхідна допомога буде надана!" - звернувся очільник Луганщини до мешканців Коломийчиської та Красноріченської громад.

Він також додав, що артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти планують вивезти майже три тисячі дітей з території тимчасово окупованої території Луганщини.