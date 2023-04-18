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Росіяни обстріляли дитячий табір та житлові квартали Херсонської області

Поранень зазнала одна цивільна людина. 

Росіяни обстріляли дитячий табір та житлові квартали Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Протягом понеділка російська армія била по Херсонській області 57 разів, 342 снарядами. Окупанти застосували важку артилерію, БпЛА та авіацію.

Сам Херсон обстрілювали шість разів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді.Через російську агресію одна людина дістала поранення", – зазначив він.

З деокупованої частини області за вчора евакуювали 80 осіб.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

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