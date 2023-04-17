Росіяни встановили у Маріуполі пам’ятник генералу–окупанту

Російська окупаційна влада встановила у Маріуполі Донецької області пам’ятник генералу Роману Кутузову, котрий брав участь в окупації міста.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.
“Пам’ятник окупанту встановили біля школи №7, яку окупаційна адміністрація перейменувала на його честь. На відкриття зігнали школярів та викладачів. Це чергова спроба героїзувати злочинців, які вбивали мирних жителів міста”, - наголосили в пресслужбі.
Зазначається, що командир 29-ї армії РФ Роман Кутузов також командував так званим армійським корпусом “ДНР” та брав участь у захопленні Маріуполя.
У червні 2022 року Кутузова було ліквідовано у Луганській області.
Маріупольська міськрада нагадала, що школа №7 мала трансформуватися в першу IT-школу, у 2020 році розпочалася реконструкція закладу.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни знесли пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі, музей якого розграбували на початку повномасштабної війни.