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Росіяни встановили у Маріуполі пам’ятник генералу–окупанту

У червні 2022 року Кутузова ліквідували у Луганській області.

Росіяни встановили у Маріуполі пам’ятник генералу–окупанту
Фото: Пресслужба Маріупольської міськради

Російська окупаційна влада встановила у Маріуполі Донецької області пам’ятник генералу Роману Кутузову, котрий брав участь в окупації міста.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Пам’ятник окупанту встановили біля школи №7, яку окупаційна адміністрація перейменувала на його честь. На відкриття зігнали школярів та викладачів. Це чергова спроба героїзувати злочинців, які вбивали мирних жителів міста”, - наголосили в пресслужбі.

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Зазначається, що командир 29-ї армії РФ Роман Кутузов також командував так званим армійським корпусом “ДНР” та брав участь у захопленні Маріуполя. 

Фото: Пресслужба Маріупольської міськради

У червні 2022 року Кутузова було ліквідовано у Луганській області.

Маріупольська міськрада нагадала, що школа №7 мала трансформуватися в першу IT-школу, у 2020 році розпочалася реконструкція закладу. 

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни знесли пам‘ятник художнику Архипу Куїнджі, музей якого розграбували на початку повномасштабної війни.

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