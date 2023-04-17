На Херсонщині тракторист підірвався під час посівних робіт

У понеділок 17 квітня у Херсонській області під час посівних робіт у полі підірвався на російській міні тракторист.

Про це повідомляє у Телеграм Херсонська обласна військова адміністрація.

Подія трапилася в полі між селами Трифонівка та Борозенське Бериславського району. Там під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку.

"Через підрив на міні чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти Херсонської області, що призводить до детонації.