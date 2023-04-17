17 квітня надвечір російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це у Facebook написав міський голова Нікополя Олександр Саюк.

1 людина отримала поранення. Пожежу, що сталася внаслідок обстрілу, ліквідували.

Пошкоджено 5 приватних житлових будинків, 4-х та 5-ти поверхові будівлі, 2 господарчі споруди, 2 неексплуатовані будівлі, легковий автомобіль, комунікаційне обладнання мобільного оператора, будівлі гуртожитку, спортклубу, приватного підприємства, автостоянки.

Інформація ще уточнюється. Фахівці працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач.

Фото: Олександр Саюк

Нагадаємо, що у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму у Нікополі Дніпропетровської області.

Росіяни вдень 12 квітня також вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку. Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків.