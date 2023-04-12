Росіяни вдарили артилерією по Нікополю. Пошкоджено 13 будинків, є поранені

Росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку.

Їх госпіталізували. Ще двоє поранених – чоловік 87 років та жінка 74 – лікуватимуться вдома. Про це голова ОВА Сергій Лисак написав у Telegram.

"Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Обстеження території триває", – написав він.

Нагадаємо, що вранці окупанти обстріляли касетними боєприпасами Курахівку Донецької області. Поранено одну мирну людину.