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Росіяни вдарили артилерією по Нікополю. Пошкоджено 13 будинків, є поранені

Обстеження території триває. 

Росіяни вдарили артилерією по Нікополю. Пошкоджено 13 будинків, є поранені

Росіяни вдень 12 квітня вдарили по житлових будинках Нікополя. З-під завалів дістали 72-річних чоловіка і жінку.

Їх госпіталізували. Ще двоє поранених – чоловік 87 років та жінка 74 – лікуватимуться вдома. Про це голова ОВА Сергій Лисак написав у Telegram.

"Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Обстеження території триває", – написав він.

Нагадаємо, що вранці окупанти обстріляли касетними боєприпасами Курахівку Донецької області. Поранено одну мирну людину. 

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