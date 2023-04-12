Єрмак: "Росії не має бути в Радбезі ООН. Це абсурд"

"Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що перебування країни-терористки у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як світ дізнався про жорстоку страту українського бійця російськими окупантами.

Про це Єрмак написав у Telegram.

"Росії не має бути в Радбезі ООН. Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", – наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також закликав вигнати Росію з Радбезу ООН. А президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео страти полоненого.