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У Житомирі ексдиректора підприємства підозрюють у скиді стічних вод у річку Тетерів, що призвело до масової загибелі риби

Спричинені збитки оцінюються в 22 млн грн.

У Житомирі ексдиректора підприємства підозрюють у скиді стічних вод у річку Тетерів, що призвело до масової загибелі риби
Фото: Житомирська обласна прокуратура

Ексдиректора підприємства у Житомирі підозрюють у скиді стічних вод у річку, що призвело до масової загибелі риби. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури ексдиректору комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод (ч. 2 ст. 242 КК України).

За даними слідства, у серпні 2021 року посадовець установи Житомирської міськради допустив аварійний скид стічних вод у річку Тетерів. Неочищені зворотні води цілодобово потрапляли до річки майже упродовж тижня.

Аварійні скиди каналізаційних колекторів призвели до критичного забруднення поверхневих вод річки – спричинили загрозу навколишньому природному середовищу. Внаслідок цього фахівці задокументували масову загибель риби.

За результатами інженерно-екологічної експертизи встановлено, що державі завдано збитків на 22 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування заподіяної шкоди.

Нагадаємо, росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні.

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