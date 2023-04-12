У Житомирі ексдиректора підприємства підозрюють у скиді стічних вод у річку Тетерів, що призвело до масової загибелі риби

Ексдиректора підприємства у Житомирі підозрюють у скиді стічних вод у річку, що призвело до масової загибелі риби.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури ексдиректору комунального підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод (ч. 2 ст. 242 КК України).

За даними слідства, у серпні 2021 року посадовець установи Житомирської міськради допустив аварійний скид стічних вод у річку Тетерів. Неочищені зворотні води цілодобово потрапляли до річки майже упродовж тижня.

Аварійні скиди каналізаційних колекторів призвели до критичного забруднення поверхневих вод річки – спричинили загрозу навколишньому природному середовищу. Внаслідок цього фахівці задокументували масову загибель риби.

За результатами інженерно-екологічної експертизи встановлено, що державі завдано збитків на 22 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо відшкодування заподіяної шкоди.

Нагадаємо, росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні.