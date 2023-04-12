Головне за ніч. Середа, 12 квітня

Упродовж останніх тижнів Росія продовжувала розбудовувати великі лінії оборони у Запорізькій області, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

РФ звела у цьому секторі три лінії оборони уздовж 120-кілометрової ділянки. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій і двох зон майже безперервної, складнішої оборони. Кожна зона розташована приблизно на 10-20 км позаду передньої.

“Росія, ймовірно, доклала значних зусиль для цих оборонних робіт, оскільки переконана, що Україна розглядає наступ на місто Мелітополь”, − йдеться у повідомленні.

Лінії оборони можуть стати серйозною перешкодою, але їхня користь майже повністю залежить від підтримки достатньою кількістю артилерії та живої сили.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник, не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на зазначених напрямках 72 атаки противника.

Противник завдав одного ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два ворожих БпЛА типу “Орлан - 10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 180 050 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні голови комітетів Європейського парламенту та Верховної Ради України вперше зберуться на спільне засідання для обговорення процесу вступу України до Європейського Союзу.

Засідання розпочнеться об 11:00 за Центральноєвропейським часом (12:00 за Києвом).

"Мета першого засідання в середу - зібрати разом голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України, щоб обговорити подальший шлях України щодо процесу вступу країни до ЄС, а також виявити солідарність із Києвом, який усе ще бореться з російським вторгненням. Захід відкриють президентка Європарламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, він відбудеться в гібридному форматі", - йдеться в повідомленні пресслужби Європарламенту.

Після вступних слів присутні будуть розділені на дві панелі: "Відновлення європейської України" та "Разом будуємо стійке майбутнє". Докладніше – в нашій новині.

Щонайменше семеро військовослужбовців загинули у вівторок унаслідок відновлення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією, пише Bloomberg.

Троє азербайджанських і четверо вірменських військових загинули під час бойових дій, що “спалахнули біля немаркованого кордону країн”, повідомили міністерства оборони в Баку та Єревані. Сторони звинуватили одна одну в зіткненні, яке стало наймасовішим з вересня, коли з обох сторін загинуло понад 300 людей.

Кількагодинний бій із застосуванням артилерії та великокаліберних кулеметів припинився близько 20:00 за місцевим часом, згідно з повідомленнями обох сторін.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!