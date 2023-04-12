Росіяни скинули на Сумську область ВОГ, двічі били по Дніпропетровськиій, – ОВА

Також від ворожих атак за добу постраждали Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Луганська, Херсонська, Харківська і Донецька.

По Чернігівській області росіяни били один раз за добу – із мінометів по Новгород-Сіверському району. Без жертв і руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

У Сумській області сьогодні зранку росіяни обстріляли з мінометів Білопільську громаду. Без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили обстріли девʼяти прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської. Зафіксовано 91 "прильот" – з мінометів, артилерії, скидання БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. Є руйнування. У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний нежилий будинок, у Новослобідській громаді – два приватні будинки. У Хотінській громаді росіяни скинули одну міну і пошкодили складське приміщення місцевої агрофірми. Минулося без людських жертв.

У Запорізькій окупанти продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування. Під ударом опинилися Комишуваха, Кам'янське, Мала Токмачка, Залізничне, Малинівка та ще 12 населених пунктів. Два авіаудари, одна атака БпЛА, два удари з застосуванням РСЗВ та 36 артилерійських обстрілів за добу. Минулося беж жертв та поранених.

У Дніпропетровській від ворожих обстрілів вчора знову страждав Нікопольський район. Двічі під артилерійський вогонь потрапила Марганецька громада, є руйнування. Пошкоджень зазнав приватний будинок. Обстеження територій триває. Люди не постраждали.

У Луганській на Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки. Ворожих обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка. Не меншає випадків арешту дорослого цивільного населення на захоплений територіях. Окупанти незаконно позбавили волі та утримують в СІЗО Луганська трьох жителів Нижньодуванської громади. Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Зокрема, будівлю центру первинної медико-санітарної допомоги у Новопскові та фельдшерсько-акушерський пункт Кряківки. Водночас, у Кряківці для збільшення кількості ліжкомісць загарбники додатково розгорнули наметове містечко. Ситуація в області залишається напруженою.

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли Ветеринарного, Глибокого, Гатища, Вовчанська, Зибиного, Волохівки, Охрімівки, Черняків, Комісарового, Бударки та Довжанки. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове. Вчора внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та дорожнє полотно. Внаслідок падіння російського БПЛА сталася пожежа на площі 10 га в полі в 7 км від Шебелинки Ізюмського району. У Кіндрашівці Куп'янського району окупанти стріляли з РСЗВ "Град", поранення отримала 62-річна жінка. Поблизу с. Сподобівка Куп'янського району під час виконання полівих робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 32-річний трактор, госпіталізований. У с. Рубіжне Чугуївського району 48-річний чоловік на власному подвір'ї наступив на міну. Госпіталізований з пораненням.

У Донецькій внаслідок дій росіян один загиблий цивільний, вісім поранених добу. Протягом доби росіяни 20 разів обстрілювали населені пункти області із застосуванням ЗРК С-300, РСЗВ "Смерч", "Ураган", артилерії. Обстріляні Курахове, Дружківка, Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Бахмут, Очеретине, смт Желанне, Предтечине, Максимільянівка, Новокалинове, Карлівка. Пошкоджено девʼять житлових будинків, з них один – багатоквартирний, три промислових об'єкти, дитсадок, господарчі споруди.

У Миколаївській області вночі ворог завдавав артилерійського обстрілу по місту Очаків, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, газо- й електропостачання. Без постраждалих.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 35 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії та авіації. Херсон ворог обстріляв пʼять разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено церкву, лінію електропередач, територію порту в місті Херсоні, підприємства в Дніпровському та в Бериславі. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула. З деокупованої території області минулої доби евакуйовано 109 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 730 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 180 050 військових.