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Сербія погодилася надсилати Україні летальну допомогу, хоч і не підтримувала санкції проти РФ, – "злиті" дані розвідки

Втім Сербія відмовилася навчати захисників України. 

Сербія погодилася надсилати Україні летальну допомогу, хоч і не підтримувала санкції проти РФ, – "злиті" дані розвідки
Фото: Twitter/Serbian Government

Сербія, єдина європейська країна, яка не вжила санкцій проти Росії, погодилася постачати українській армії або вже поставила летальну допомогу. Про це йдеться у "злитих" документах американської розвідки, правдивість та джерела яких розслідується, пише The Guardian.

Документ із відповідями європейських урядів на запити України про військову підготовку та "летальну допомогу" чи зброю був серед десятків секретних документів, опублікованих в Інтернеті останніми тижнями. 

"На діаграмі видно, що Сербія відмовилася надати навчання українським військам, але зобов’язалася надіслати летальний вантаж або вже надала його. Також було зазначено, що Сербія має політичну волю та військову спроможність надати зброю Україні в майбутньому", – зазначили журналісти. 

У березні цього року сербський президент Александр Вучич заявляв, що його країна не надає озброєння ні Україні, ні окупантам. 

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