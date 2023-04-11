Перемога здобувається тими, хто за неї бʼється, і тими, хто дає зброю.

Сьогодні відбулось чергове засідання Ставки, на якому розглянули бойову ситуацію. Те, що вдається на основних напрямках, на тяжких напрямках, таких як Бахмут і Авдіївка, Донеччина загалом, таких як Кремінна й Луганщина загалом. Розглянули на Ставці й те, що тільки має вдатися, над чим працюємо.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Були доповіді генерала Сирського, генерала Тарнавського, Головкома, ГУР. Генштаб і міністр внутрішніх справ доповіли щодо комплектації нових підрозділів наших сил оборони – нових бригад”, - зазначив президент.

Крім того, керівник СБУ генерал Малюк зробив доповідь щодо нашої внутрішньої стійкості, захисту від внутрішнього ворога та протидії колаборантам.

“Ми зараз на такому етапі війни, коли важливо й нашому суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти. Саме шляху. Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі”, - підкреслив Верховний головнокомандувач.

Він додав, що наші позиції на фронті, всі наші воїни на позиціях мають підтримуватися українськими позиціями політично й інформаційно, силою зброї та силою нашою суспільного єднання, нашою внутрішньою стійкістю та міцністю звʼязків України зі світом. І це те, що є завданням як держави, так і всіх у державі, як України, так і всіх у світі, хто цінує вільне життя й міжнародний порядок, заснований на правилах.

“Це нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї бʼється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України”, - наголосив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент провів зустріч з американським бізнесменом і благодійником Говардом Баффетом, котрий давно й щедро допомагає Українім. Багато проектів реалізуються за його підтримки. Наприклад, у Бучі почалося будівництво фабрики-кухні, що стане частиною реформи шкільного харчування в Україні й буде забезпечувати діточок у трьох громадах Київської області. Цей проект буде масштабований також на інші регіони, зокрема на Харківщину.

Нагадаємо, наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.